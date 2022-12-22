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Haberler Futbol İtalya

Hakan Çalhanoğlu: Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz

Inter'in ve A milli futbol takımımızın önemli oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, ligdeki son durum ve gelecek hedefleri hakkında İtalyan basınına konuştu.

Giriş: 22.12.2022 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu: Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya basınına konuştu. Milli oyuncu, Corriere Della Sera gazetesine İtalyan ligini ve performansını değerlendirdi.

Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı verimli geçirdiğini belirten Çalhanoğlu, "Inter için önemli bir oyuncu olmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Sezonun kalan bölümü için hedeflerini anlatan milli oyuncu, daha agresif mücadele ederek daha çok gol atmak istediğini söyledi.

İlk önemli sınavlarını Napoli karşısında vereceklerine işaret eden Hakan Çalhanoğlu, "Lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Sezon uzun ve mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, teknik direktör Inzaghi için de, "Beni takımda görmek isteyen ilk önemli isim oydu. Daha iyi olmam için her türlü desteği verdi. Umarım birlikte şampiyonluğu da kazanırız" ifadelerini kullandı.

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