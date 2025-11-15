Hakan Çalhanoğlu: Her mağlubiyet insanı hırslandırır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek ilk ikiye girmeyi garantileyen milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

"KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ'NDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU" Hakan, "Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi." diyerek açıklamalarına başladı.

"SARI KART MEVZUSU VAR" Galibiyetin önemine değinen kaptan, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız." dedi.

"HER MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR" İspanya maçıyla ilgili de konuşan Hakan, "Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.