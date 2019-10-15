A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 8. maçında Fransa deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve ülkeye lider döndü! Ay-yıldızlılara kritik deplasmanda 1 puanı getiren golün hazırlayıcısı olan Hakan Çalhanoğlu maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Yaptığı asist sorulan Hakan, "Gol öncesi Merih geldi ve ağabey, ikinci direğe at dedi. Sonra Kaan'ı gördüm ve iyi bir orta yaptığımı düşünüyorum" cevabını verdi.

Karşılaşmayı değerlendirirken gösterdikleri iyi mücadeleye vurgu yapan milli yıldız "Bugün kahraman takımımızdı, 90 dakika mücadele ettik, hiçbir zaman pes etmedik. Golü yedikten sonra ayakta durduk. 1-0, Fransa'ya karşı oynamak zor. İlk yarı hocanın farklı düşünceleriyle daha defansif oynadık. 2. yarı daha özgüven geldi, değişiklik oldu. 1-1 bizim için çok iyi. Şu anda bir adım öndeyiz" ifadelerini kullandı.

"İTALYANLAR HEMEN POLİTİKAYA BAĞLADI!"

Maç sonu kendisiyle röportaj yapan gazetecilerin yaklaşımına tepki gösteren milli isim, "İtalyanlar hemen politikaya bağladı konuyu. Politika ayrı, futbol ayrı. Bizim ülkemiz hep böyle, biz ayaktayız, hiçbir zaman yıkılmayız. Birbirimize her zaman, her şekilde yardımcı oluruz. Bugünkü sergilediğimiz performans çok iyiydi. Fransa'nın da çok tecrübeli oyuncuları var" dedi.