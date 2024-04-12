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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım - Galatasaray Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım

        Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, verdiği bir röportajda yanlış anlaşıldığını belirterek, "Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olmaz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:56
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        "Yanlış anlaşıldım"
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        İtalya'nın Inter ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün verdiği bir röportaj sonrasında gündem olmuştu.

        Çalhanoğlu, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Galatasaray formalı fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

        "Dün bir röportajda kullandığım ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtmek istiyorum. Bu yanlış anlaşmanın dil farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Her zaman şeffaf ve dürüstlüğü prensip edinmiş biri olarak herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek adına bu açıklamayı yapmam gerek. Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Hiçbir kulübe hiçbir zaman bir saygısızlık yapmam söz konusu olmadı, olmaz. Söylediklerim bir kulüp özelinde değil, ülke futbolumuzun gelişme temennisi özelindeydi. Son aylarda ülkemiz futbolunda yaşananlar herkesin malumu. Bu yaşananların marka değerimizi olumsuz etkilediği de çok açık. Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarıya çekmesi. Çünkü bu yaşananların tek zararının kendimize olduğu ortada. Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahi. Bu başaracak potansiyelimiz, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek kapasitemiz var. Yeter ki ülkece artık bunu yapmaya karar verelim. Söylemek istediklerim bundan ibaretti."

        HAKAN ÇALHANOĞLU NE DEMİŞTİ?

        Hakan Çalhanoğlu, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

        Böyle bir hayali olmadığını söyleyen Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

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