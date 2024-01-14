Maçın 14. dakikasında Lautaro Martinez, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Monza'da Raffaele Palladino, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Inter'i 3-0 öne geçiren golü de kaydetti ve 62. dakikada oyundan çıktı.