HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Hakan Bilgin, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Arkadaşları ile birlikte yemek yediğini söyleyen Bilgin, yeni filmler ve projeleriyle alakalı konuştu.

"Tiyatro oyunlarımız devam ediyor. 'Çakallarla Dans 6', aralık ayında sizlerle olacak inşallah" ifadelerini kullanan Hakan Bilgin, "Bunun yanı sıra bir televizyon projemiz olacak. Ben çok fazla sert işlerde oynamadım ama kendimi geliştirmek adına bu sefer kötü bir adamı oynayacağım" dedi. Ayrıca Hakan Bilgin, bu yaz sezonunu çalışarak geçirdiğini de sözlerine ekledi.