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Sözleri Zafer Kerey, bestesi Turgay Saka, aranjesi Atınç Tombak'a ait olan şarkıda Aysev, dinleyicisine, "Bu şarkıyla birlikte arındım." mesajını da vererek, duygularını paylaştı.

Yönetmenliğini Cem Burak Çimrin'in üstlendiği "İmtihan" isimli pop arabesk tarzındaki şarkıya Antalya'nın göz bebeği Kaş'ta yaz ayına hasret bırakacak görüntüler eşliğinde klip çekildi.

Klipte Hakan Aysev'in dostları ve hayat arkadaşının yanı sıra minik dostu Bianka da oynadı. Hakan Aysev'in yeni şarkısı 'İmtihan', tüm müzik platformlarında yerini aldı.