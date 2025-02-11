Hakan Aydın'dan eleştirilere yanıt: Ben bundan hiç utanmadım

'BLok3' lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, geçtiğimiz günlerde bir röportajında bir mekânda gelen hesabın ortak ödenmemesi gerektiğini söyleyerek; "Hesabı erkek ödemeli, paran yoksa çıkma" ifadelerini kullanmıştı.

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TEPKİ ÇEKTİ

Hakan Aydın'ın bu açıklamaları tepki çekti.

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Daha önce ünlü olmadan önce geçimini sağlamak için garsonluk yaptığını söyleyen Hakan Aydın için sosyal medyada; "Sen de önceden garsondun ne çabuk unuttun" ve "Sonradan görme" yorumları yapıldı.

"BEN BUNDAN HİÇ UTANMADIM"

Eleştirilere yanıt veren Hakan Aydın; "Arkadaşlar ben garson olduğumu söylemeseydim zaten siz benim garson olduğumu hiç bilemezdiniz. Ben bundan hiç utanmadım, çekinmedim ya da herhangi başka bir yerde çalıştığım işten... Ve hesap ödeme muhabbetinde o zamanlarda ben param nereye yeterse oraya götürürdüm, hesabı da ben öderdim. Ben böyle düşündüğüm için böyle söyledim. Bunu söylememe uyuz olanlar için de çok güzel bir şarkım var. Dinleyebilirler" diyerek kendisine tepki gösterenlere 'Uyuz' adlı şarkısıyla karşılık verdi.