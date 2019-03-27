Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş bugün basında çıkan "Denizbank'ın satışının nisan ayının ilk günlerinde tamamlanacağı haberi"ne ilişkin açıklama yaptı.

Bloomberg HT'ye konuşan Ateş "Bu satışın ne zaman sonuçlanacağını söylemeye yetkili bir ağız değilim. Alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma, düzenleyicilerin onayına müteakip olacak. Sberbank Rusya'nın bir numaralı bankası. NBD de ciddi büyüklükte bir banka, biz de yönetimiz. Hissedarlar kendi arasında anlaşır, anlaşmaz bir buna müdahil olamayız." diye konuştu.

Ateş bugün bazı basında yer alan haberlerde geçen rakamların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mayıs ayında Rus Sberbank'ın DenizBank'ı Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye sattığı açıklanmıştı.







