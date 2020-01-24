Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kulüp ve takım olarak iyi bir yolda olduklarını söyleyen Arslan, "Sezona iyi başlamıştık ve devreyi iyi bitirdik. İkinci yarıya da aynı şekilde iyi başlamak istiyorduk ve amacımıza da ulaştık. Liderlik bizde kalıcı oldu. Bu noktada tesadüf olmadığını gösterdik. Bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Herkes şampiyonluktan bahsediyor. Biz de şampiyonluğun adayıyız. Fakat maç maç bakıyoruz. Tabii ki uzun vadeli düşüncelerimiz var. Önümüzdeki Rize maçına odaklanıp, bu maçı geçip daha sonra tekrar maç maç odaklanıp büyük hedefe bu şekilde ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"STRESİ ALTIMIZDAKİ TAKIMLAR DÜŞÜNECEK"

Ligin ikinci yarısının başlamasıyla şampiyonluğa odaklandıklarını ve stres yapmadıklarını belirten Arslan, "Bizim stres yapacak bir durumumuz yok. Sonuçta sezon başı kulüplerin önlerine bir hedef konulurken, Anadolu takımları için ilk 6'nın ya da ilk 10'un içinde gibi hedefler açıklanır. Ama büyük takımların harcamış olduğu bütçeler neticesinde şampiyonluk hedefine odaklanıp kadro kuruyorlar. Örneğin Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bunların 2'nci, 3'üncü ya da 4'üncü olması başarısızlığını gösterecek. Fakat bizim öyle bir durumumuz yok. Şampiyon olursak mükemmel olur. Eğer olamazsak da 2'nci, ya da 3'üncü olmamız da bizim başarılı olduğumuzu gösterir. Bundan dolayı bizim bir stres yapacak durumumuz yok. Stresi onlar yapacak, biz keyfine bakacağız. Odaklanıp maç maç bu güzel ortamın tadını çıkaracağız. Bundan dolayı bizim stres yapacak durumumuz yok. Stresi altımızdaki takımlar düşünecek. Bundan dolayı bizim vicdanımız ve gönlümüz de rahat. Oynadığımız futboldan dolayı huzurluyuz. Yaptığımız işin başarısını ve meyvesini de alıyoruz. Halkımız da gördüğü zaman bizi tebrik ediyor. Bizim için en büyük mutluluk da bu oluyor" diye konuştu.

"BÜTÜN ANADOLU'NUN DESTEĞİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"

Ligde taraftarın ve bazı Anadolu takımlarının desteğini hissettiklerini söyleyen Arslan, "Biz en başında zaten inanırken takım arkadaşlarımız olarak 'bu sene neden olmasın' dedik. Ligin 11'inci haftasından itibaren zaten liderlik bizde kalıcı oldu. Bizler için söylenen 'tipik Anadolu takımı, alt sıralara düşecek' gibi ifadelerde bulundular. Fakat öyle olmadığını gösterdik. Ligin bitiminde en yakın puan takipçimize 4, 5, 7, 9 puan fark attık. Bunun tesadüf olmadığını gösterdik. Ligin 2'nci yarısının başlamasıyla Beşiktaş maçını kazandık ve bunun da tesadüf olmadığını gösterdik. Emin adımlarla, sağlam adımlarla gidiyoruz. Buralara gelirken de taraftarımızın da desteğini almamız lazımdı. Bunun da bilincindeydik. Çünkü bazı maçlarda futbolcu grubu olarak başarabiliriz ama taraftarın da desteğine ihtiyaç duyduğumuz maçlar da olacaktı. Onlar da bunun bilincine varıp bizi desteklemeye başladılar. Gözle görülür derecede hem iç sahada, hem de dış sahada taraftarımızda bir artış var. Taraftarın büyük oranda desteğini alıyoruz. Deplasman tribünlerini dolu olarak görüyoruz ve soyunma odasında 'bu maçı onlar için oynayacağız' sözleri çıkmaya başlıyor. İç sahadaki taraftara zaten kelimeler kifayetsiz kalır. Taraftarımızdan çok memnunuz. Sivas insanı ya da Anadoluluyum diyen herkes bizi desteklemeye başladı. Artık Sivasspor'a 'Anadolu'nun yükselen değeri' diyebiliriz. Bütün Anadolu'nun desteğini hissetmeye başladık" ifadelerini kullandı.