İstikbal Mobilya Kayserispor, kaval kemiği kıralan kaleci Eray İşcan'ın yerine eski oyunculardan Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Hakan Arıkan ile yapılan sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de Kayserisporumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. Tecrübeli file bekçisi geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 21 maça çıkmıştı.