Sanatçı Hakan Altun, önceki gün Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yayınlanan Aslı Hünel'in programına konuk oldu. Altun, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki şarkıcı, şu şekilde konuştu:

Bodrum'a yerleştim. 50 yaşında zaten Bodrum’a yerleşmeyi düşünüyordum. 48 sene zaten İstanbul’da yaşadım, 50 yaşında planlarım hayallerim vardı, iki sene erken gelmiş oldum ama çok mutluyum burada. Tabii bizi seven dostlarımızdan uzak kaldık mecburen konserlere çıkmamaya başladık.

Ben zaten riskli gruptayım. İki beyin ameliyatım var. Rahmetli babamın 40'ı bittikten sonra 41. gün beni zatürre teşhisi ile hastaneye yatırdılar. Bu hayattaki en büyük servetin sağlık olduğunu düşünüyorum.

Hakan Altun, özel hayatıyla ilgili de konuşarak "Hayatımda şu an kimse yok. Evlenmeyi tabii ki düşünüyorum ama bu işler kısmet. Ben kaderciyim, her şeyin Allah'tan geldiğine inanan biriyim. Evleneceğim kişinin de yüreği güzel olsun tebessümlü olsun yeter" ifadelerini kullandı.

Altun, insanları sevdiği için çok hassas biri olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Kimsenin kılına zarar gelsin istemiyorum. Çok hoşgörülü ve birbirimizi çok seven insanlardık ama şu an görüyorsunuz en büyük şikayetlerimden biri kadın şiddeti.

Her zaman söylüyorum onlara 'erkek' demiyorum, 'mahlukat' diyorum. Hemcinsim olduğu için de utanıyorum. Sadece şunu söylüyorum kadına el kaldıran erkeklere: Anneniz, kardeşiniz, teyzeniz, yengeniz yok mu?