Sanatçı Hakan Altun, önceki gün Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yayınlanan Aslı Hünel'in programına konuk oldu. Altun, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki şarkıcı, "Bodrum'a yerleştim. Bu hayalimi 50 yaşında gerçekleştirecektim, iki yıl öne çekmiş oldum. Pandemide anladım ki; bu hayat bomboş" dedi.

Hakan Altun, özel hayatıyla ilgili de konuşarak "Evlenmeyi düşünüyorum ama şu an hayatımda kimse yok, yalnızım" ifadelerini kullandı.