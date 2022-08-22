HABERTURK.COM

Hakan Altun'un 4. kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, ünlü sanatçının hayranları ile hınca hınç doldu. Konserine ilk kez gelenlere "Bağımlılık yaparım!" sözleri ile seslenen Altun, iki buçuk saat boyunca şarkılarını sevenleri ile hep birlikte söyledi.

Bir Hakan Altun klasiği olan "Telefon" ile konserine başlayan ünlü sanatçı, arabesk müziğin ustalarının şarkılarına da yer verdiği repertuvarı ile hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.