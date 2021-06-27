Alışveriş turu

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Ünlü modacı Hakan Akkaya, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Akkaya, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Hakan Akkaya, ardından bir restoranda arkadaşı ile buluşarak, yemek yedi. Daha sonra dünyaca ünlü mağazaları gezen modacı, yeni sezon ürünleri inceleyerek, alışveriş yaptı.