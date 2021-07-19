Hak-İş'ten Kurban Bayramı mesajı

Hak-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm Konfederasyon üyelerinin ve İslam aleminin bayramı kutlanarak, bayramın huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunuldu.
Bayramların hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi en güzel anlatan günler olduğu belirtilen açıklamada, "Bu mübarek günlerde medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gaziler ve şehit aileleri başta olmak üzere bayramı buruk geçirenlerin unutulmaması temenni edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerimiz değişse de hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak salgının üstesinden gelebileceğimize ve eski güzel günlere ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların artık sona ermesini, mübarek Kurban Bayramı'nı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını temenni ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz."
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