Hak-İş'in ebru sanatı eğitimleri tamamlandı

AA

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Kültür-Sanat Komitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ilk kez bu yıl "Uluslararası Ebru Buluşması: Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları Projesi" kapsamında "Emeğin Renkleri: Ebru" başlığında 3 gün süreli eğitimler düzenlendi.

Her yaştan katılımın olduğu eğitimlerde kursiyerler, ebru sanatının inceliklerini öğrenme imkanı yakaladı.

Eğitimlerin son gününe, Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, ebru sanatı ustaları, konfederasyon üyeleri ile aileleri katıldı.

Odabaşı, burada yaptığı konuşmada, ebru sanatına emek penceresinden baktıklarını vurgulayarak, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ebru eğitimlerimizi gerçekleştirirken maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettik. Mesafelerimiz uzak olsa da ebrunun bir gönül işi olduğunu, ebru ustalarının da gönüllü yok oluşun temsilcisi olduğunu bir kere daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız da eğitimin son gününde katılımcılarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.