Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan büyüme açıklaması:

AA

Arslan, 2020 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü olan Hak-İş Konfederasyonunun yürüdüğü kutlu yolda kendilerine inanan ve güvenen bütün emekçilere teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, elde ettikleri başarıyı yeni hedeflerine ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak gördüklerini belirten Arslan, "Açıklanan istatistikler, toplam 14 milyon 251 bin 655 işçinin sadece yüzde 13,66'sına denk gelen 1 milyon 946 bin 165 bininin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle Hak-İş Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'in işçilerin güvenini kazanmaya devam ettiğini ve istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, 2020 yılı Ocak ayında 666 bin 303 olan üye sayısını 21 bin 487 artırarak yeni dönemde 687 bin 790'a yükseltti. Hak-İş'in üye sayısı KKTC Kamu-Sen'in üye sayısı (2 bin 643) da eklendiğinde 690 bin 433'e yükseldi." açıklamasını yaptı.

Arslan, "Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Konfederasyonumuz Hak-İş, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstatistiklere göre, Ocak 2020'de 302 bin 911 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikasının 2020 yılı Temmuz ayında da üye sayısını 6 bin 689 artırarak üye sayısını 309 bin 600'e çıkardığını ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma yönündeki liderliğini devam ettirdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Genel İşler iş kolunun lideri olan Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş kolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş Sendikamız, Gıda Sanayi iş kolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikamız, Ağaç ve Kağıt iş kolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikamız, Basın, Yayın ve Gazetecilik iş kolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda örgütlü bulunan Öz Sağlık-İş Sendikamız, Savunma ve Güvenlik iş kolunda örgütlü bulunan Özgüvensen Sendikamız kendi iş kollarında birinci olmuştur. Konfederasyonumuza üye 7 sendikamız sektörünün lideri oldu."

Arslan, Hak-İş'e inanan, güvenen ve bu yolda kendileriyle yürüyen bütün emekçilere teşekkür etti.