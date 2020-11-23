Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin, tarihten bu yana dünyadaki bütün gelişmiş ve gelişmekte olan milletlerin dününde, bugününde ve yarınında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Toplumun her alanda ilerleyebilmesinin, yeni ufuklara yelken açabilmesinin, yetkin, öz güveni yüksek ve yeni nesillere örnek olacak bireylerin yetişmesinin nitelikli bir eğitimle mümkün
olacağına işaret eden Arslan, sanayi, teknoloji, bilim, edebiyat, çalışma hayatı gibi birçok alanda en iyi düzeylere gelmenin ve refah seviyesini üst noktalara taşımanın yolunun iyi bir eğitimden geçtiğinin altını çizdi.
Arslan, konfederasyon olarak, eğitimin hayatın her aşamasındaki önemine inandıklarını vurgulayarak, bu kapsamda Hak-İş bünyesindeki ve bağlı sendikalardaki çalışanları düzenledikleri eğitimlerle bilinçlendirdiklerini ifade etti.
Konfederasyon olarak, mesleki eğitim ve hayat boyu eğitim konusunu, Türkiye'nin geleceği için önemli bulduklarını, bu konuda daha kapsamlı reformların hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ve ekonominin yanı sıra eğitim konusunda da oldukça zorlu bir dönemden geçiyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin motivasyonu
açısından birtakım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlere uyulduğu takdirde normal hayata geçişin daha hızlı ve daha kolay olacağına inanıyoruz. Salgının sona ermesiyle öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yeniden okul sıralarında heyecan ve mutlulukla görmek en büyük temennimizdir. Saygıdeğer ve kutsal bir mesleği ifa eden bütün eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!