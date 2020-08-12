HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Lübnan'a taziye mesajı

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HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Arslan'ın mektubunda, "Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı ve CGTL Konfederasyon binasının yıkıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi ileterek, hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mektubunda, CGTL Konfederasyonu ve tüm çalışanlar ile her zaman dayanışma içerisinde olduklarını ve desteklemek için hazır bulunduklarını vurgulayan Arslan, Lübnan halkının birlik ve dayanışma ile ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorunların üstesinden geleceğine yürekten inandıklarını bildirdi.

Lübnan CGTL Konfederasyonu Başkanı Beshara El-Asmar da Arslan'a bir mektupla cevap verdi. Beshara El-Asmar'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Lübnan halkı ve işçileriyle dayanışma içerisinde olup sağladığınız her türlü maddi ve manevi desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz. Dayanışma ve birlik içerisinde olunarak tüm sorunların çözülebileceğini sayenizde gördük. Desteklerinizi takdir ve teşekkürle karşılıyoruz."