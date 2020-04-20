Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan işverenlere çağrı:

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "ücretsiz izin" uygulamasının istismar edilmesini önlemede işverenlere büyük bir sorumluluk düştüğünü bildirdi.
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, devletin Kovid-19'un önlenmesi amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir mücadele verdiğine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünyanın örnek alacağı tedbir ve politikaların hayata geçirildiğini kaydeden Arslan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanunun TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını hatırlattı.
Arslan, torba kanunla işten çıkarmaların yasaklanmasının önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.
Fesih yasakları sebebiyle ücretsiz izin uygulamasının istismara açık olmasını çalışanlar açısından endişe verici bulduklarını belirten Arslan, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Ücretsiz izin uygulamasının, özellikle ekonomik nedenlerle kötüye kullanılabilecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesini ve keyfi uygulamaları önlemek konusunda işverenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Burada işverenlere çağrımız, çalışanların istenmeyen durumlar ve mağduriyetlerle karşılaşmasını önlemek amacıyla, öncelikle kısa çalışma ödeneği uygulamasını hayata geçirmeleridir."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un torba kanundaki ücretsiz izin uygulamasına ilişkin "İşverenlerimizin mümkün olduğu sürece bu şartları sağlayan bütün çalışanlar için öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğine başvuracaklarına, bu şartları taşımayan çalışanları için de bu ücretsiz izin nakdi destek modelini uygulayacaklarına inanıyoruz. Biz de bunu kontrol edeceğiz." açıklamasını anımsatan Arslan, kısa çalışma ödeneğinde, uygunluk testinin tamamlanmasının beklenmeyeceğinin, işverenlerin beyanının esas alınacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.
Arslan, ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesini önlemek amacıyla, Bakanlığın, işverenlerin uygulamalarını takip etmesini, sosyal tarafların da katılımıyla bir izleme mekanizması kurulmasını önerdi.
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