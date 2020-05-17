Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "19 Mayıs" açıklaması

AA

Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, işgalcilerin vatandan kovulmasının ilk adımı olduğunu vurguladı.

Bunun, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden meydana çıktığı, milletin topyekun dirildiği bir gün olduğunu ifade eden Arslan, Türk milletinin bu tarihte bağımsızlığına ve özgürlüğüne ilk adımını attığını kaydetti.

Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak çeşitli bahanelerle Türk halkına saldırılar düzenleyen işgal güçlerinin, baskı ve zulmün şiddetini her geçen gün artırdığını belirten Arslan, başka bir ülkenin himayesi altına girmeye zorlanan kahraman halkın ise manda ve himaye fikrini kesin dille reddettiğini bildirdi.

Ulusun tam bağımsızlığı için tüm yurtta Kuvayımilliye birlikleriyle işgallere karşı çıktığını, düşman işgallerinin tüm yurtta geniş çapta protesto edildiğini, aziz milletin başka bir ülkenin himayesine girmektense ölmeyi tercih ettiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Vatanın bütünlüğü ve milletimizin istiklali, yine milletimizin gücüyle güvence altına alınmış, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtarmıştır. Bu açıdan 19 Mayıs 1919, milli mücadelenin Anadolu'da ve Misakımilli coğrafyamızda başlamasının en önemli tarihidir. 19 Mayıs'ta yeniden hayat bulan millet iradesini, milli mücadelenin ilk işaret fişeği olarak görüyoruz. Milli irade, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması, Kurtuluş Savaşı'nın TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılarak işgalcilerin ülkemizden kovulmasının ardından Cumhuriyet'in ilanıyla hayat bulmuştur."

Arslan, "19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan gençlerimize ne kadar değer verdiğimizin en önemli kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Genç ve dinamik nüfusunun ülkenin en önemli avantajlarından biri olduğuna işaret eden Arslan, "Bu avantajı en iyi biçimde kullanabilmek için bu amaca uygun politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, yeniliklere açık ve öz güveni yüksek genç nüfusun yetişmesiyle Türkiye, yüksek hedeflere başarıyla ulaşacaktır. Türkiye, modern ve çağdaş bir ülke olma seviyesine, hedefleri olan, güçlü, özgür ve öz güveni yüksek gençlerle ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.