Hak-İş, G-20'de yayımlacak "çalışma hayatı" deklarasyonu değişiklik önerilerini sundu:

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için ITUC ve TUAC ile ortaklaşa hazırlanan L20 bildirisi de Bakanlık ile paylaşıldı.
Hak-İş'in, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Deklarasyonu'na ilişkin değişiklik önerileriyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Dünyayı etkisi alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede çalışma hayatında alınması gereken önlemler, eşit değerdeki eşit ücret, kadınların çalışma hayatındaki haklarının iyileştirilmesi, ücret artışı, gençler ve özellikle genç kadınlar, serbest meslek sahipleri, göçmen işçiler, platform çalışanları ve kayıt dışı çalışanlar gibi gruplara ihtiyaç duydukları desteği sağlamak, insana yakışır iş konuları başta olmak üzere çalışma hayatını yakından ilgilendiren konularda değişiklik önerilerimizi sunduk."
- ITUC ve TUAC ile ortaklaşa hazırlanan L20 bildirisi:
Hak-İş'in, Bakanlığa sunduğu L20 bildirisinde de Kovid-19 ile mücadele sürecine dikkat çekildi.
Kovid-19 krizinin sona ermekten oldukça uzak durumda bulunduğu değerlendirmesine yer verilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:
"2020'nin ilk çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin yüzde 5,4'ünün (155 milyon tam zamanlı işe eşdeğer) kaybedildiği hesaplanıyor. Bu rakam, ikinci çeyrekte şu anda yaklaşık 400 milyona eş değer. ILO, imalat tedarik zincirlerindeki 292 milyon işin etkilendiğini tahmin ediyor. Kayıt dışı ekonomideki 1,6 milyar işçi, sosyal korumaya erişimi olmayan yoksullukla karşı karşıya."
Bildiride ayrıca işsizliğin artacağına dikkat çekilirken, şunlar kaydedildi:
"İkinci bir dalganın yokluğunda bile OECD bölgesinde 2020 sonu itibarıyla yüzde 9,4 ile rekor düzeyde işsizliğin, 2021 yılına kadar yalnızca yüzde 7,7'ye düşeceği tahmin ediliyor. Yıl sonundan önce büyük yeni salgın dalgaları olması durumunda işsizliğin sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 8,9'a yükselmesi bekleniyor. Düşük gelirli işçiler, azınlık grupları, kadınlar ve gençler en çok etkilenenler."
Bildiride ayrıca işçileri desteklemek için G20 hükümetlerinin işsizlik yardımlarının süresini uzatması ve işsizlik sigortasına erişim için uygunluk kriterlerini genişletmesi istendi.
Salgının kamu hizmetlerinin ve sosyal korumanın önemini ortaya çıkardığına işaret edilen bildiride, "Sosyal korumayı ve sosyal korumaya erişimi güçlendirmek, işçilerin, ailelerin ve toplulukların krizin en kötü etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olacaktır. Sistemler tüm çalışanlar için erişilebilir hale getirilmelidir." ifadelerine yer verildi.
Bildiride, G20'nin sendikalaşma hakkını korumak, eşit değerdeki işler için eşit ücret sağlamak, tacize karşı koruma sağlamak ve annelik ve ebeveyn haklarını sağlamak için harekete geçmesi talep edildi.
G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın küresel yönetimin çalışanları ve işletmelerini desteklemek ve ekonomik faaliyet ile işlerin sürekliliğini garanti etmek için acil eyleme geçmesine öncülük etmede kilit bir role sahip olduğu da bildiride hatırlatıldı.
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