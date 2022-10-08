Haiti, ülkedeki çete şiddetine verebilmek için dış askeri yardım istedi

Haiti, ülkeyi felç eden çete şiddeti krizini durdurmak için yabancı askeri destek istedi.
Haiti hükümeti, Başbakan Ariel Henry’ye “büyük insani kriz riski” nedeniyle silahlı yardım isteme yetkisi verdi.
Bu arada ABD, güvensiz ortam nedeniyle vatandaşlarına Haiti’yi terk etme çağrısı yaptı.
Bir grup güçlü çete, Eylül başından bu yana ülkenin başlıca yakıt terminalini abluka altında tutuyor ve su ve gıda gibi temel tüketim maddelerinin tedarikine darbe vuruyor.
Silahlı müdahale isteğinin kime gönderildiği ya da ne şekilde sağlanacağı net değil.
Birleşmiş Milletler (BM) Haiti hükümetinden resmi bir talep almadıklarını belirtti.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric “Bununla birlikte Hati’deki güvenlik durumundan, Haiti halkı üzerindeki etkilerinden ve özellikle insani yardım alanında işimizi yapabilme imkanlarından aşırı derecede kaygılıyız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, ABD’nin de Haiti’de yakıt dağıtımını yeniden başlatmak için bir insani koridor oluşturulması isteğini değerlendirdiğini açıkladı.
Patel bunu yapabilmek için askerlerin nereden geleceğini söylemedi.
Varreux yakıt terminali geçen aydan bu yana güçlü çetelerin oluşturduğu bir koalisyon tarafından işgal edilmiş halde. Bu da tüm bir ülkeyi durma noktasına getirdi. Bazı hastaneler kapanırken, dükkanlar kepenk kapattı ve seyahat hizmetleri durdu.
Ülkede şiddet, Henry’nin 11 Eylül’den itibaren hükümetin yakıt sübvansiyonlarına son vereceğini açıklaması ve bunun ardından yakıt fiyatlarında büyük artış olmasından sonra iyice arttı.
Başta başkent Port-au-Prince’te olmak üzere protestolar ve yağma olayları büyüdü, gıda yardımı depoları hedef alındı. BM Haiti temsilcisine göre 5 milyon dolarlık gıda kaybedildi.
Haiti hükümetinin dış askeri müdahale isteğinin, beş yıl önce ülkeden ayrılan BM Barış Gücü’nün geri dönüşü anlamına gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
BM’nin ülkedeki varlığı tartışmalı bir miras bırakmıştı. BM Barış Gücü 10 yıldan uzun süre önce 10 bin dolayında kişinin ölümüne yol açan kolera salgının başlamasında kısmi sorumluluğu kabul etmişti.
Haiti hükümeti, geçen Pazar günü üç yıldan bu yana ilk kez sekiz kişinin koleradan öldüğünü açıkladı ve ülkede bir de sağlık krizi yaşanabileceği kaygılarını artırdı.
Çetelerin abluka altına aldığı kaynaklardan biri olan temiz içme suyu da, koleranın kirli suyla yayıldığı düşünüldüğünde yaşamsal bir önem kazanıyor.
Haiti dünyanın en yoksul ülkelerinden biri ve son dönemde birçok krize sahne oldu.
Temmuz 2021’de ülkenin Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikaste uğrarken, sadece bir ay sonra 2200’den fazla kişinin öldüğü, büyük bir deprem oldu.
BM verilerine göre Temmuz ayında sadece 10 gün içinde çete şiddeti nedeniyle 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.
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Haiti, ülkedeki çete şiddetine verebilmek için dış askeri yardım istedi/haiti-ulkedeki-cete-siddetine-verebilmek-icin-dis-askeri-yardim-istedi-3527440
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