Haiti ombudsmanı, Moise suikastı soruşturması nedeniyle Başbakan'ın istifasını talep etti

Ombudsmanlık ofisini yöneten avukat Renan Hedouville, Ariel Henry'nin, evinde öldürülen Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastını aydınlatmak için talep edildiği üzere savcılığa gelmesi gerektiğini söyledi.
Hedouville, ofisin Başbakan Henry'nin istifasını talep etmesini "objektif ve cesur" olarak tanımladı ve uluslararası toplumu Henry'ye destek olmaya son vermeye çağırdı.
Suikastın baş şüphelisi Joseph Badio ile Başbakan Henry arasında geçen konuşmanın içeriğini bilmek istediklerini ifade eden Hedouville, Başbakan'ın söz konusu şüpheleri ortadan kaldırması gerektiğini, karanlık alanları temizlemeden görevinde kalmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın Başsavcısı Bedford Claude, Başbakan Ariel Henry'yi, Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşmeye çağırmıştı.
Başsavcı Claude'un Başbakan Henry'ye gönderdiği davette, Henry'nin soruşturmadaki baş şüphelilerden eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio ile Moise'nin öldürülmesinden 7 saat sonra yerel saatle 04.03 ve 04.20'de telefonda görüştüğünü belirtmişti.
Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.
- Moise suikastı
Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.
Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.
First lady Moise tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.
Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.
Suikasta ilişkin toplamda en az 40 kişi gözaltına alınmıştı.
Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.
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