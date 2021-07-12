Moise'ye yönelik suikastın baş aktörlerinden biri yakalandı

Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Haitili yetkililer, soruşturma kapsamında, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Christian Emmanuel Sanon adında bir doktorun gözaltına alındığını ve bu kişinin Moise cinayetinin baş planlayıcılarından olduğunu bildirdi.
Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, olaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Saldırganlar, kaçmaya çalışırken ablukaya alındıklarında, ilk aradıkları isim Emmanuel Sanon'du." ifadesini kullandı.
GÖZALTINA ALINAN ZANLI SAYISI 19'A ÇIKMIŞTI
AA'nın haberine göre; Haiti polisi, operasyonlarda şimdiye Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikasta karıştığından şüphelenilen 17'si Kolombiyalı, 2'si Haiti asıllı ABD'li zanlının gözaltına alındığını belirtmişti.
Haiti polisi, 6 kişinin arandığını kaydederek, halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istemişti.
Polis Müdürü Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti. Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.
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