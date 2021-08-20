Haiti’deki depremde oksijen fabrikası zarar gördü

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The Etheuss şirketine ait fabrikanın yöneticilerinden Kurtch Jeune, fabrikanın deprem nedeniyle ciddi hasar aldığını belirtti.

Jeune, hükümetin imar işlerinden sorumlu birimi ile fabrikanın onarılması hususunda ortaklaşa çalışma yürüteceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde tıbbi oksijene duyulan ihtiyacın artmasına da değinen Jeune, “Oksijen üretimini yeniden başlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz çünkü birçok insan buna (oksijene) bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.

Jeune, salgın sürecinde ülkedeki oksijen talebinin son 1 ayda yüzde 200 arttığını ve yerel hastanelere hizmet veren tek fabrika olduklarını belirtti.

ÜLKEDE COVID-19 MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Deprem felaketiyle sarsılan ülkede Covid-19'la mücadele ise devam ediyor.

Haiti’de bugüne kadar 20 bin 719 vaka tespit edilirken, virüse yakalanan 583 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki aşılama çalışmaları ABD tarafından Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) üzerinden sağlanan aşılarla temmuzda başlamıştı.

Haiti açıklarında 14 Ağustos’ta meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 2 bin 189 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 268 kişi yaralandı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 300’den fazla kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.