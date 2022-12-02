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Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü

Kuzey Amerika ülkesi Haiti'de, silahlı bir çetenin kasabaya düzenlediği saldırıda 12 kişi yakılarak öldürüldü, birçok ev ateşe verildi

Giriş: 02.12.2022 - 02:18 | Güncelleme: ABONE OL
Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü
Haiti'de çete saldırısında 12 kişi yakılarak öldürüldü
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AA

Kuzey Amerika'nın Karayipler bölgesinde bulunan Haiti'de, silahlı bir çetenin yaptığı saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ateşe verildi.

AA'nın ülke basınından aktardığı habere göre, başkent Port-au-Prince'nin Source Matelas kasabasında silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, "Village de Dieu" çetesinin kasabaya saldırdığını, 12 kişinin öldürülmesinin yanı sıra birçok evin ateşe verildiğini bildirdi.

Source Matelas Belediye Başkanı Jeanson Guillaume, basına yaptığı açıklamada, halkın büyük korku içinde olduğunu belirterek "Eşkıyalar, birkaç gün önce polis ve çevredekiler tarafından kovalandıktan sonra bölgeye döndü. Bu sabah çok sayıda yanmış ceset bulduk." ifadesini kullandı. Görgü tanıklarına göre biri kadın 12 kişi yakılarak öldürüldü.

500'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle nisandan bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk; Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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