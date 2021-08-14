Haiti'de deprem

Deprem, Petit Trou kasabasına/ komününe 8 km uzaklıkta meydana geldi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 7,6 büyüklüğündeki deprem cumartesi günü Haiti'nin batı kısmında gerçekleşti.

Deprem Alaska’da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Alaska'da gerçekleşen depremden sonra tsunami uyarısı vermedi.

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