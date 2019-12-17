17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu ve 54 askerin yaralandığı hain terör saldırısı hafızalardan silinmiyor.
1'inci Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne eli kanlı terör örgütü PKK üyeleri tarafından patlayıcı yüklü araçla 17 Aralık 2016'da düzenlenen bombalı saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Kayseri'nin ve Türkiye'nin huzuruna yapılan saldırının 3'üncü yılı olduğunu söyledi.
Şehitleri ve onların geride bıraktıklarını unutmamak ve unutturmamak adına anma etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Üçkan, şunları kaydetti:
"Tüm şehitlerimizle beraber 17 Aralık'ta şehit olan 15 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Türk milleti, ordusuyla bir bütün. Bu bütünlüğü her safhada görüyoruz. Her zaman Türk ordusu ve mensupları şunu dedi; 'Hiçbir zaman, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak'. Allah'a hamdolsun şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Kalmamaya da devam ediyor. Kayseri'de düzenlenen saldırının talimatını veren terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi. Çok şükür şehitlerin kanı yerde kalmadı. Her damla kanın hesabını sorarız, çünkü biz Türk milletiyiz. Dünden bugüne şehitlerimizle, gazilerimizle biz varız, yarın da şehitlerimiz ve gazilerimizle var olacağız. Türk milleti olarak hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayız. Allah'ın izniyle bu şekilde de devam edeceğiz."
Kamuoyuna da çağrıda bulunan Yılmaz Üçkan, bir ve beraber olunduğu sürece bu millete kimsenin zarar veremeyeceğini ifade etti.
"ŞEHİTLERİMİZE VEFA BORCUMUZU YERİNE GETİRDİK"
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı ve 17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Derneği Başkanı Aydın Kalkan ise 17 Aralık'ta şehit olan askerler adına okul yaptırma düşüncesiyle yola çıkarak dernek kurduklarını belirtti.
Eğitim çalışanlarının desteğiyle Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinin 17 Aralık Şehitler İlkokuluna dönüştürüldüğünü anlatan Kalkan, "Okulun onarımı ve tefrişi yapıldı. İnşallah şehit ailelerimizin de katılımıyla bugün okulumuzu açacağız. Her bir sınıfımıza bir şehidimizin adı verildi. Ailelerimiz bugün görecekler. Bu okulumuz orada durduğu sürece şehitlerimizin adları orada yaşayacak. Şehitlerimize vefa borcumuzu yerine getirdik." dedi.
Aydın Kalkan, terörün her türlüsüne karşı olduklarını dile getirerek, "Şu anda gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında kararlı bir mücadele var. İnşallah Mehmetçiğimiz bu konuda başarılı olacak. 40 yıldır süren terör bitecek, Doğu ve Güneydoğu'da kanayan bu PKK terörü inşallah bir an önce bitecek. Oralar da huzur ve güvene kavuşacaktır." diye konuştu.
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