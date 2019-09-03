Aylarca sokağa çıkmadan gizlendi

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün sözde "Türkiye imamı"nın yakalanması için ortak çalışma yaptı.
KARTAL YALI MAHALLESİNDEKİ EV TESPİT EDİLDİ
Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, FETÖ’nün şu anda Türkiye’de bulunan en üst düzey sorumlusu ve sözde "Türkiye imamı" olan Mesut Yıldırım’ın Kartal Yalı Mahallesi’nde başkasının adına kiralanmış bir evde gizlendiği belirlendi.
AYLARCA HİÇ SOKAĞA ÇIKMADI
Takibe alınan evde yaşayan Mesut Yıldırım market alışverişine dahi çıkmadığı aylarca evde kaldığı belirlendi.
4 KİŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Gerekli teknik takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon düzenlendi. Yıldırım, İstanbul ablası olan eşi Gülseren Yıldırım ve kızları Behice Yıldırım gözaltına alındı. Yıldırım ailesinin üçünün de Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Mesut Yıldırım’a bu evi kiralayan kişi ile onunla örgütsel olarak irtibatta bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
ÖĞRETMENLİKTEN TÜRKİYE İMAMLIĞINA
Mesut Yıldırım’ın uzun yıllar FETÖ’nün eğitim kurumu olan FEM dershanelerinde öğretmenlik yaptığı ve örgüt içerisinde Türkiye imamlığına kadar yükseldiği öğrenildi.
DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TÜRKİYE’YE DÖNMÜŞ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer FETÖ yöneticileri yurt dışına kaçarken Mesut Yıldırım’ın ise örgütü yeniden toparlamak için Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi.
DİJİTAL MATERYALLER DEŞİFRE EDİLECEK
Mesut Yıldırım’ın gizlendiği evde bulunan cep telefonları, SİM kartları ve bazı dijital materyaller deşifre edilecek.
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