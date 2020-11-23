Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.

Bieber, ünlü şarkıcı Selena Gomez ile ilişkini bitirdikten kısa bir süre sonra, Baldwin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.