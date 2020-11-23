Kendall Jenner ve Bella-Gigi Hadid kardeşler ile podyum dünyasının aranan modellerinden olan Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber hakkında açıklamalarda bulundu.
Eşini çok kıskandığını belirten Baldwin, "Ne olursa olsun kıskançlığı içimden atamıyorum. Birçok insan Justin'in evli olup olmadığını umursamıyor. Onlar için önemli olan Justin'le bir fırsatları olup olmaması. Nasıl kıskanmayayım?" ifadelerini kullandı.
Hailey Baldwin ve Justin Bieber, 2018'de sürpriz bir şekilde evlendiklerini açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. 2019'da ise çift, yine sürpriz bir kararla ailelerinin önünde yemin ederek nikah tazelemişlerdi.
Bieber, ünlü şarkıcı Selena Gomez ile ilişkini bitirdikten kısa bir süre sonra, Baldwin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
ŞAŞIRTAN İTİRAF
Justin Bieber, Ocak ayında Ellen Degeneres'in sunduğu The Ellen Show'a konuk olmuştu.
İlişkisi hakkında itiraflarda bulunan 25 yaşındaki Bieber, evlilik öncesi Hailey Baldwin'e sadık kalıp kalmayacağını sorguladığını itiraf etti.
Evlilik teklifi öncesi bağlılık ve sadakatsizlik arasında gelgitler yaşadığını söyleyen Bieber, şu ifadeleri kullandı:
Hailey'in evlilik teklifime 'Evet' demesi konusunda çok gergin değildim. Beni düşündüren; sadık kalıp, kalmayacağımdı. 'Taahhüdü yerine getirecek miyim?' meselesinde daha fazla gergingim. Bu taahhüdü bir erkek olarak yapabilir miyim, emin olamıyordum. Çünkü bu ciddi bir taahhüt.
Ünlü şarkıcı, "Bir karar verdim. Bir eş olmak her zaman istediğim şeydi. Bu kadını seçiyordum ve öyle yaptım. Birini seveceğinizi söylediğinizde sadık olun" diye konuştu.
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