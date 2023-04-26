KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ
Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre; bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edilmişti. Baldwin, daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırmıştı.
Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşılmıştı.
Hailey Baldwin, daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirmişti. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine eklemişti.