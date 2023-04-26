DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALAMIŞTI

Testlerin sonuçlarına göre; bu pıhtı yüzünden, Hailey Baldwin'in beynine kan akışı kısa bir süre için kesilmişti. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söylemişti.

Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları... Bir süre önce geçirdiği Covid-19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Baldwin'e açıklanmıştı. Doktorları ünlü modele, çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de anlatmıştı.