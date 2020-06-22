"KÜÇÜK ŞEYLERDEN ZEVK ALMAYA BAŞLADIM"

Baldwin, "Başlarda endişeliydim ama sonradan hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok. İç dünyamla bağlantı kurdum" şeklinde konuşmuştu.