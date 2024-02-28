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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Haier'den Eskişehir'e 70 milyon Euro'luk yeni yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Haier'den Eskişehir'e 70 milyon Euro'luk yeni yatırım

        Haier, 2021 yılında 85 milyon Euro'luk yatırımla Eskişehir'de faaliyete geçirdiği bulaşık ve kurutma fabrikalarının ardından, şimdi de 70 milyon Euro'luk yeni yatırımla pişirici ürünler fabrikasını ve Ar-Ge Merkezi'ni Türkiye'de açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:53
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        Eskişehir'e 70 milyon Euro'luk yeni yatırım
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        Büyük ev aletleri üreticisi Haier Smart Home'un bünyesinde faaliyet gösteren Haier Europe, Eskişehir’de yeni bir pişirme fabrikası ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Haier, bir kilometre taşı niteliğindeki 70 milyon Euro'luk bu yatırımı ile Avrupa'daki endüstriyel ayak izini Türkiye ile genişleterek, kurumsal büyüme stratejisinde ülkemizin önemini de bir kez daha teyit etti. Yüksek teknoloji ve yapay zekâ odaklı mühendislik sistemleri, tam otomatik üretim hattı süreçleri ile son teknoloji ankastre fırın ve ocak ürün grupların imalatının gerçekleştirileceği fabrika 56 bin metrekarelik alan üzerine konumlandı. Yılda 1,2 milyon adet üretim kapasitesi ile 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanan yeni fabrika ile Haier’in Türkiye’deki istihdamı 2 bin 500 kişiye ulaştı.

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        Yeni fabrikanın açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Eskişehir İl Valisi Hüseyin Aksoy ve Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling ile yerel yetkililerin ve Türk iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK ÜRETİM VE İHRACAT MERKEZİ

        Açılışta konuşan Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling şunları söyledi;

        “Yeni pişirme fabrikamız, Haier’in Avrupa'daki büyümesinde ve endüstriyel ayak izinde ileriye doğru attığı önemli bir adımı gösteriyor. Bu yatırımımızla Türkiye’yi uzun vadeli stratejik ortak olarak konumlandırdığımızı da bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. Haier'in 2021 yılında Eskişehir'de başlayan kurutma ve bulaşık üretim sürecinin ardından Haier’in pişirici ürünlerini Eskişehir’de üretmeye başlıyoruz. Bu stratejik proje, premium pazardaki başarımızı pekiştiriyor ve mutfak kanalı müşterilerimizin yüksek beklentilerini karşılıyor. Euromonitor International'ın 2023 yılı beyaz eşya satış rakamlarına göre dünya 1'incisi olan Haier'in, Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olan Türkiye, küresel pazarlara hizmet etme hedefimizi yerine getirirken çok değerli bir ortak. Türkiye’de ürettiğimiz pişirici ürünlerimiz, Türkiye pazarındaki yerini alırken, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine de ihraç edilecek. Şunu da vurgulamalıyım ki Türkiye’nin ve insanlarının olağanüstü becerilerine de müteşekkiriz.”

        Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz ise şunları belirtti;

        “Haier’in Premium ürün gamındaki buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinelerinin ardından yeni nesil teknolojilerin insana dair özelliklerle birleştirildiği, nesnelerin interneti ve yapay zekâ özelliklerine sahip yeni ID Serisi “Bionicook” özellikli fırınlarımız dikkat çeken ürünlerimiz arasında. Tüketicilerine kişiselleştirilmiş pişirme deneyimi sunmayı amaçlayan, tüm pişirme döngüsü ve canlı yiyecek algılamaya yönelik fırın içi kameralara sahip bu ürünleri hem ihraç edeceğiz hem ülkemizde teknoloji marketler aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturacağız.”

        Firmadan verilen bilgiye göre pişirme fabrikası, Haier Avrupa'nın sürdürülebilirlik ve çevresel ayak izinin azaltılması konusundaki kararlılığını yansıtacak şekilde tasarlandı. A sınıfı bina, yenilenebilir enerji kaynakları, tam elektrikli montaj hatları, artan plastik kullanımına karşı geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde karbon emisyonlarında tahmini standart teknolojilere kıyasla yüzde 60 azalmayı garanti edecek.

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