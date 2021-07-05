Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.