Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geliyor
Ülkemizin birçok takımını çalıştıran Marius Sumudica, Lanis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını söyledi.
Trendyol Süper Lig'de birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan Marius Sumudica, Lanis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını açıkladı.
Emanuel Roşu'nun aktardığı habere göre Marius Sumudica, Ianis Hagi'nin Fatih Karagümrük'e transfer olacağını duyurdu.
Habere göre Karagümrük, Ianis Hagi'ye 1 milyon Euro'nun üzerinde maaş ve bir sonraki transferinden bonus ödemeye hazır.
Rangers ile sözleşmesini tamamlayan Ianis Hagi an itibarıyla boşta.