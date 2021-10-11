Hafter yanlılarından Başbakan Dibeybe'ye tepki

Libya'nın doğu bölgesi Sirenayka'yı temsil eden bazı hükümet yetkilileri, Başbakan Birinci Yardımcısı Katrani öncülüğünde, doğudaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde bir araya geldi.
Hafter'e yakınlığıyla bilinen grubun burada yaptığı açıklamada, UMH Başbakanlığının, "ulusal ve tarihi sorumluluğunu yerine getiremediği, diktatörlük yönetim biçiminin ve şahsi hesapların peşine düştüğü, ayrıca siyasi farklılıkları yönetmekte başarısız olduğu" iddia edildi.
Açıklamada, Başbakanlığın, ülkedeki siyasi anlaşmada öngörülen yol haritasına uymadığı ifade edilerek, "(devlet) kurumlarının birleştirilmesi ve bölgeler arasında adil güç dağılımına ilişkin ilkelere bağlı kalmadığı" ileri sürüldü.
AA'nın haberine göre; açıklamada ayrıca, "Başbakanın savunma bakanı atamamaktaki ısrarını, bu görevi hala kendisinin yürütmesini ve bir ismin belirlenmesi için gerekli işlemeleri yapmamasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, UBH Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
UBH kabinesi, Libya'daki üç bölgeyi (batıda Tripolitanya, batıda Sirenayka ve güneyde Fizan) temsil edecek şekilde belirlenirken, Tripolitanya'dan seçilen Başbakan Dibeybe'nin Birinci Yardımcılığını Sirenayka'yı temsilen Hüseyin el-Katrani, İkinci Yardımcılığını ise Fizan'ı temsilen Ramazan el-Hasnavi yürütüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!