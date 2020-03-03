Hafter milislerinin hedef aldığı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı



Libya'nın başkenti Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Trablus merkezli Panorama televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin dün Mitiga Havalimanı'na düzenlediği roketli saldırılar nedeniyle durdurulan hava trafiği normale döndü.

Mitiga Havalimanı'na dün gece boyunca 30'dan fazla roket düştüğü, söz konusu saldırılarda apronda bulunan boş durumdaki iki yolcu uçağının isabet aldığı açıklanmıştı.

Geçen şubat ayı içinde Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar 6 defa kısa sürelerle durdurulmuştu.