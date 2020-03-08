Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırdı: 2 ölü

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Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Emin el-Haşimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'un güneyine düzenlenen saldırıda biri kadın 2 sivil hayatını kaybetti.

Suk el-Cuma bölgesine bir eve düşen roket 4 sivilin de yaralanmasına neden olurken bölgede ağır maddi hasar oluştu.

UMH Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlendiği saldırılar nedeniyle 41 günde 21 sivilin hayatını kaybettiği, 31 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.