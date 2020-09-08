Hafter milisleri Libya'da 4'üncü kez ateşkesi ihlal etti

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kahraman güçlerimizin bağlı kaldığı ateşkes ilanından bu yana 4'üncü kez beklendiği şekliyle Hafter milisleri tarafından delinmiştir" ifadelerini kullandı.

Kununu, terörist Hafter milislerinin Sirte'nin batısında konuşlanan kuvvetlere grad füzeleriyle saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Kuvvetlerimiz tam seferberlik halindedir" diyen Kununu, Libya Başbakanı ve Başbakan Fayiz es-Serrac'tan uygun görülen zamanda cevap verilmek üzere talimat beklediklerini vurguladı.

Kununu, ateşkesi ihlal eden son saldırı sonucunda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.