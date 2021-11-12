Hafter milisleri, 300 paralı askerini Libya'dan gönderecek

5+5 Ortak Askeri Komitesi'ndeki Hafter temsilcileri tarafından yapılan yazılı açıklama Libya merkezli El-Marsad gazetesinde yer aldı.

Açıklamada, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin onayladığı, yabancı paralı askerlerin ülkeden ayrılması planı kapsamında, ilk aşamada 300 paralı askerin ülkeden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; paralı askerlerin ülkelerine gönderilmesi sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile koordinasyon içinde yürütüleceği ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de, yabancı paralı askerler, savaşçılar ve yabancı güçlerin ülkeden aşamalı olarak ayrılması planını onayladığını açıklamıştı.