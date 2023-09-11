Haftaya keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak 18 fotoğraf
Her gün dünyanın dört bir yanında birçok insanın başına ilginç olaylar geliyor. Bu farklı deneyimler hayatın, insana her an küçük sürprizler yapabileceğinin güzel bir hatırlatıcısı. İşte, haftaya keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak fotoğraflar...
- 1
"Ördekler için bir rampa."
- 2
"Şimdiye kadar gördüğüm en iyi pisuar manzarası. Shard, Londra."
- 3
"Fal kurabiyemde buldum."
Problemin gidrerek büyüyor. Ne yaptığına bir bak!
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- 4
"Bugünkü teslimatımda çift muz var."
- 5
"Bir tatlı sipariş ettim ve bir nevi video oyunundaki bir seviyeye benziyordu."
- 6
"Bir sivrisineği tokatladım ve elimde küçük bir iz bıraktı."
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- 7
"Bu çikolatalı kurabiyeler 'balık içermiyor'."
- 8
"Teyzem turşu dilimledi ve hepsi burada oldukları için çok üzgün."
- 9
"Kedimin ve babasının burnunda aynı nokta var."
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- 10
"Tavuk etim Godzilla'ya benziyor."
- 11
"Yerel benzin istasyonumun süt bölümüne bir işaret koyması gerekiyordu. İnsanlar sütü açıp kahvelerine ekledikten ve sonra sütü geri koyuyorlar."
Kahvenize süt ekleyip bunu ödememek, hırsızlıktır.
- 12
"Bir yıllık muzlar."
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- 13
"Flamingo şeklinde patates."
- 14
"Örümcek ağında yağmur damlacıkları."
- 15
"Fizik laboratuvarındaki odamda bir Apple II bilgisayar var."
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- 16
"Kuş şeklindeki bulut."
- 17
"Yetiştirdiğimiz dev salatalık."
- 18
"Bu tiyatronun merdivensiz kullanılmayan 2. kat kapısı var."
Kaynak: Reddit
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