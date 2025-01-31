En çok izlenen savaş filmleri nelerdir?
Haftanın iş stresini ve yorgunluğunu atmak için hafta sonu tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte film izlemek, güzel bir vakit geçirmenize yardımcı olacaktır. Sizin için seçtiğimiz etkileyici savaş filmlerine birlikte bakalım.
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Birden fazla kez kendisini izletmeyi başaran filmler olarak da bilinen, sinema dünyasında oyunculukları ve senaryolarıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanan savaş filmlerini sizler için sıraladık.
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1. PİYANİST (2002)
Wladyslaw Szpilman, savaş patlak verdiğinde 27 yaşındaydı ve Polonya'nın geleceği en parlak konser piyanistlerinden biriydi. Luftwaffe'de radyo istasyonu bombalandığında Chopin'in C minor Nocturne'nü çalıyordu.Tüm Yahudiler gibi o ve ailesi de evlerinden çıkartılarak Varşova gettolarına sürülmüştü. Bu çok yetenekli genç adam yeni yaşamında karaborsacıların ve işbirlikçilerin eğlendiği barlarda çalmaya başlamıştır.İşte bu işbirlikçilerden biri onu ve ailesini ölüme götüren esir kampı trenlerinden birinden kurtarmıştır. Savaş fısıltıları, direnişçiler ve sürpriz bir Alman subayı sayesinde Szpilman savaşta hayatta kalmayı başarır.
Imdb Puanı: 8.5
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2. ER RYAN'I KURTARMAK (1998)
II. Dünya Savaşı yıllarında 3 oğlunun birden ölüm haberini alan anne, 4. oğlunun yaşadığını duymak ister.Artık tüm Amerikan ordusunun hedefi annenin son oğlu olan James Ryan'ı ne pahasına olursa olsun kurtarmaktır. Askerler her yerde ona ait izler aramaya başlar fakat bu öylesine bir göreve dönüşür ki bir kişiyi kurtarmak uğruna bir çok askerin hayatı tehlikeye girer.
Imdb Puanı: 8.6
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3. 120 (2008)
1914 yılı Haziran ayı... O günler, ülkemizin büyük toprak kayıpları ve milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar yaşamasına neden olan Balkan Harbi’nden henüz kurtulduğumuz günlerdir, yaralarımızı sarıp ülkemizi feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleridir. İşte o günlerde henüz hayatının baharındaki Münire (Özge Özberk), lise müdürü olan babası Cemal öğretmen (Emin Olcay), kendisinden sadece birkaç yaş küçük olan iki erkek kardeşi Mehmet ve Mustafa’dan oluşan ailesiyle Van’da mesut ve mütevazı bir hayat yaşamaktadır ve nişanlısı Süleyman Teğmen (Cansel Elçin) ile çok yakında evlenecektir. Fakat bu mutlu günler çok sürmez, Ağustos 1914’te Avrupa’da 1’nci Dünya Harbi’nin başlamasıyla birlikte ülkemizde de seferberlik ilan edilir. Ancak, şehirde resmî görevliler dışında, ihtiyarlarla kadınlardan başka çokaz sayıda “eli tüfek tutan erkek” kalmıştır; onlar da “TAŞNAK ÇETELERİ”ne karşı şehri ve ailelerini korumak için şehirde kalmak zorundadırlar... Akla gelen her çareye başvurulur, neticede, eğer kabul ederlerse bu yükü öğrenci çocuklarla göndermekten başka yapacak bir şey olmadığına karar verilir.
Imdb Puanı: 7.2
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4. ÇÖKÜŞ (2004)
Hitler ve yakın arkadaşları kendilerini sığınaklarda güvene almışlardır. Aralarında Führer'in özel sekreteri Traudi Junge de vardır. Berlin artık düşmüş bir kaledir fakat Hitler, şehirden çıkmayı ve teslim olmayı kabul etmemektedir. Halkının tüm fertleri dışarıda yok edilirken o, son yolculuğuna hazırlanmaktadır. Birlikte intihar etmeden birkaç saat önce Eva Braun ile evlenirler. Cesetleri düşman eline geçmemesi için yakılır. Führer'in peşinden yıllarca sadık bir şekilde gitmiş birçok insanın durumu da farklı değildir. Berlin düşerken herkesin ölümle yaşam arasında seçim yapma saati giderek yaklaşmaktadır.
Imdb Puanı: 8.2
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5. OPERASYON VALKYRİE (2008)
Bir Nazi albayı olan Baron Claus Graf Schenk von Stauffenberg dönemin Almanya'sı adına bir çok uluslararası görevde bulunmuştur. Bunlardan birinde gözünün birini kaybeder. Hitler'e karşı düşüncelere sahip olduğu için sürekli suikast planları yapan kişilerle temas halindedir. Naziler tarafından yapılan katliamları gören Stauffenberg sonunda irtibatta bulunduğu Hitler karşıtı siyasi ve askeri kişileri bu işin yapılmasına ikna eder. Hitler'in düzenlediği brifinglere katılma hakkı olduğundan suikasti bu toplantılar sırasında yapacaktır.20 Temmuz 1944'de Rastenburg'da yapılacak olan brifinge doğru hareket eder. Suikasti bir bombayla yapacaktır. Herşey hazır olduğunda operasyon başlar. İlk başta Operasyon Volkür kendi istekleri doğrultularında devam etsede çok geçmeden işler değişir. Darbe bir anda bastırılır ve ele başları sorgulanmadan idam edilir.
Imdb Puanı: 7.1
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6. DAĞ 2 (2016)
Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. Çok gizli bir görev için bu kez Özel Kuvvetleri 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne birlikte katılırlar. Bu görev, Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmektir. Karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 için kurtarma operasyonu son derece tehlikeli ve zorlu olacaktır.
Imdb puanı: 8.2
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7. 300: BİR İMPARATORLUĞUN YÜKSELİŞİ (2014)
Frank Miller’ın kitabından uyarlanan ve 300’den sonra yaşananları konu alacak olan filmde, Persler ile Atinalılar’ın karşı karşıya geldikleri büyük Artemis Savaşı’nı konu alacak. Filmin baş kahramanları ise Pers Kralı Xerxes ve Atinalı ünlü general Themistocles olacak.
Imdb Puanı: 6.2
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8. SAVAŞ ATI (2011)
1. Dünya Savaşı sırasında kırsal İngiltere ve Avrupa arasında geçen “Savaş Atı”, Joey adlı bir at ile onu evcilleştirip eğiten Albert adında genç bir adam arasındaki muazzam dostlukla başlıyor. İkili mecburen ayrı düşüyor. Atın savaş boyunca yaptığı sıra dışı yolculuğu anlatan film Tarafsız Topraklar’da duygusal sona yaklaşırken atın karşılaştığı herkesin, İngiliz süvarilerin, Alman askerlerinin, bir Fransız çiftçi ve onun torunun hayatlarını nasıl değiştirdiğini konu ediyor.
Imdb Puanı: 7.2
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9. CENGİZ HAN (2007)
Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...
Imdb Puanı: 7.2
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10. SAVAŞ VADİSİ (2016)
Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından Desmond T. Doss (Andrew Garfield) da birçok Amerikalı gibi orduya katılmaya gönüllü olur. Ancak dindar bir Hıristiyan ve bir pasifist olan Doss, savaşta insan öldürmeyi ve herhangi bir şekilde silah kullanmayı reddetmektedir, onun yerine savaş alanında yaralıları kurtararak hizmet etmek istemektedir. Bu tavrı hem komutanları, hem de asker arkadaşları arasında ilk başta çok sert tepkiyle karşılanır, askeri mahkemeye bile çıkar. Ancak Doss, son derece sert bir eğitimden geçip, kendi hayatı pahasına silahsız bir şekilde savaş alanına gitmeyi çoktan göze almıştır. ABD Başkanı Harry Truman tarafından Onur Madalyası'na layık görülmüş bir vicdani retçinin öyküsünü sinemaya aktaran Savaş Vadisi filmini Mel Gibson yönetiyor.
Imdb Puanı: 8.1
Fotoğraf Kaynak: imdb