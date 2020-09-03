Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5 - 6 Eylül'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında pekçok ilde haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son günlerde açıklanan yeni vaka sayılarında artış olunca, vatandaşlar yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili sorular sormaya başladı. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olup olmadığı soruldu. İşte "haftasonu sokağa çıkma yasağı" iddiaları ile ilgili son durum...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı sorulan Bakan Koca şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."