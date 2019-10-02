Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTASONU HAVALAR NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Kocaeli çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz),gece Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK