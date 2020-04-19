Haftanın tarihine bakış

AA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman işgalindeki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak, Cumhuriyete giden yolda adımlar atacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM),23 Nisan 1920'de açıldı.

TBMM'nin açılışına giden adımlar, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla atıldı.

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağı"nı ortaya koydu.

1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de, 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak O, Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda, "Misakımilli"yi kabul etti.

İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve Milli Mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlanması üzerine, milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya geçmeye başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta süresiz tatil kararı aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da, olağanüstü yetkili bir meclis"in toplanacağını duyurdu. Genelgede, "ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış mebuslardan gelebileceklerin bu meclise katılmaları" istendi.

Seçimle belirlenen milletvekilleriyle, dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü ilk mecliste yer alabildi.

Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin açılışını duyurduğu genelgesinde bundan böyle "bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat"ın bu Meclis olacağına işaret etti.

23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.

- Belli başlı diğer olaylar

20 Nisan

571- Son peygamber Hazreti Muhammed, Mekke'de dünyaya geldi.

1841- İlk dedektif romanı Morgue Sokağı Cinayeti, yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu.

1889- Adolf Hitler doğdu.

1902- Marie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum tuzlarını ayrıştırmayı başardı.

1924- 1924 Anayasası kabul edildi.

1942- İzmir Ticaret Gazetesi yayımlanmaya başladı.

1944- Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu.

1953- Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı.

1962- Dolandırıcılığıyla ünlü "Sülün Osman" cezaevinde "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi.

1990- Ressam Şefik Bursalı 87 yaşında hayata veda etti.

2008- Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge 85 yaşında vefat etti.

2010- Şili Katolik Kilisesi, tacizde bulunmakla suçlanan papazların kurbanlarından özür diledi.

2011- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen, sonrasında 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi ''müebbet hapis cezasına'' çarptırdı.

2012- Mısır'ın başkenti Kahire'de yüz binlerce kişi Tahrir meydanında, ordunun yönetimi sivillere devretmesi için gösteri düzenledi.

2013- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Burhan Apaydın, 89 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

2017- MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen, itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Ankara'da tutuklandı.

2017- Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının faili, olay sırasında öldürüldü.

2018- Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.

21 Nisan

1864- Toplum bilimci Max Weber doğdu.

1900- Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle tanınan ve asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Amerikalı mizah yazarı Mark Twain öldü.

1920- Mustafa Kemal Paşa, vilayetlere Meclis'in 23 Nisan 1920'de açılacağını bildiren genelge yayımladı.

1938- Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal öldü.

1939- Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu.

1952- Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1957- Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başına getirildi.

1964- Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.

1964- Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

1967- Yunanistan'da darbe yapıldı. "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu.

1973- Devlet Ana, Yorgun Savaşçı gibi yapıtlara imza atan yazar Kemal Tahir 63 yaşında öldü.

1996- Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev, Rus füze saldırısında öldü.

2005- TBMM Başkanlık Divanı, "TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü"nün Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

2011- İstanbul'da düzenlenen Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nda Türkiye, kadın takımıyla üçüncülük kupasını aldı, erkeklerde ise 73 kiloda mücadele eden Hasan Vanlıoğlu ile bronz madalya kazandı.

2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Türkiye, kararın süratle uygulamaya konulmasına büyük önem verdiğini bildirdi.

2013- Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu "dang humması" salgınında 45 kişi öldü.

2015- Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında 2 bin 500 çocuk aynı anda dişlerini fırçalayarak toplu diş fırçalama rekoru kırdı.

2016- Amerikalı pop yıldızı Prince, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.

2017- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığına 10 askeri üniformalı kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

2018- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca doğal gaz çıkarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.

2019- Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Terör saldırılarında Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi, Yiğit Ali Çavuş ve sonraki günlerde saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.

2019- Ukrayna’da, devlet başkanlığı seçimini ikinci turda yüzde 73,22 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.

2019- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından protestocu bir grubun saldırısına uğradı. Güvenlik amacıyla bir süre köydeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

22 Nisan

1920- İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti.

1924- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.

1933- Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.

1935- Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı.

1940- Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu.

1947- Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.

1962- Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi.

1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi.

1994- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti.

2009- 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi.

2010- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını ancak sürecin terk edilmediğini söyledi.

2011- Anavatan Partisinden 1987-1995 yıllarında Bursa milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

2012- IMF, borç yükü içindeki Avrupa ülkelerine, güven ve verimliliği artırmak, güçlü ve dengeli büyümeyi teşvik etmek için ''cesur yapısal reformları hayata geçirmeleri'' çağrısında bulundu.

2013- İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi.

2014- Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı.

2015- Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni bir nükleer enerji anlaşması imzaladı.

2015- Türkiye, 2015'te en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi.

2016- BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı.

2017- Fas ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler 37 yıl sonra yeniden başladı.

2018- CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

23 Nisan

1616- İngiliz oyun yazarı William Shakespeare öldü.

1920- Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

1923- Lozan Konferansı'nın ikinci dönemi başladı.

1924- Ankara'da Türk Ocakları I. Kurultayı toplandı.

1929- "Çocuk Bayramı ve Haftası" ilk kez kutlandı.

1930- Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun tüm özelliklerini yansıtan son binalardan biri olarak kabul edilen Ankara'daki Türk Ocakları Genel Merkezi binası hizmete açıldı.

1938- Fransa'nın Nice kentinde yedi ülkenin katıldığı yarışmalarda Ordu Süvari Ekibi birincilik kazandı.

1948- II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi törenle halka açıldı.

1960- İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.

1961- İlk TBMM binası müze haline getirildi.

1961- Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.

1965- İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.

1969- Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin erkek kardeşi ve ABD Senatosu senatörü Robert F. Kennedy'nin katili Ürdün vatandaşı Filistinli Sirhan Bişara Sirhan, ölüm cezasına çarptırıldı.

1974- Siyasi hakların iadesi hakkında anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Senato Başkanı Tekin Arıburun, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a bir tezkere yazdı. Yemin ederek senatörlük görevine başlamasını istedi. Bayar, bu isteği 28 Nisan'da geri çevirdi.

1979- Türkiye'nin yedi ülke ile telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.

1981- MGK, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divanda yargılanmasına karar verdi.

1982- TRT, haftada iki gün renkli yayına başladı.

1984- AIDS'e neden olan virüs belirlendi.

1992- Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu.

2003- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda KKTC ile Rum kesimi arasında serbest geçişler başladı.

2007- Samsun Ceyhan Petrol Boru Hattının temeli törenle atıldı.

2007- Rusya'nın eski Devlet Başkanlarından Boris Yeltsin öldü.

2010- Ritmik jimnastikte iki kez olimpiyat şampiyonu olan Rus sporcu Natalia Lavrova (25),geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

2015- Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında İstanbul'da "Barış Zirvesi" düzenlendi.

2015- Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen Uzun Köprü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

2017- Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erdoğan Teziç, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 81 yaşında vefat etti.

24 Nisan

1512- I. Selim tahta çıktı.

1830- Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti.

1898- İspanyolların, Küba adasının boşaltılması istemini reddederek ABD'ye savaş ilan etmesiyle, İspanya Amerika Savaşı başladı.

1909- İstanbul'a gelen "Hareket Ordusu" 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1916- Patrick Pearse önderliğindeki gizli milliyetçi örgüt İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya ayaklanmasını başlattı.

1920- Mustafa Kemal, "Büyük Millet Meclisi Reisliği"ne seçildi.

1934- Türk Askeri Uçak Filosu, Moskova Hava Meydanı'na indi.

1946- Ulvi Cemal Erkin'in 1. Senfonisi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ilk kez seslendirildi.

1959- Mısır Devlet Başkanı Nasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

1972- TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.

1980- İran'da rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için operasyon düzenlendi. Rehinelerin kurtarılamadığı operasyonda, 8 ABD askeri hayatını kaybetti.

1991- Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik öldü.

2001- Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz Enerji Operasyonu'na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.

2004- BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta çözüm için hazırladığı plana ilişkin referandum yapıldı. Plan, KKTC'de "evet" oyları fazla çıkmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Kesimi "hayır" dediği için reddedilmiş oldu.

2015 - Ermeni Patrikhanesinin ev sahipliğinde, 1915 olaylarının 100. yılını anmak üzere Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde Sup Badarak (Kutsal Sunu) ayini düzenlendi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın da katıldığı ayin, 1916 yılından bu yana yapılan ilk resmi ayin oldu ve ilk kez Türk hükümetinden bir temsilci böyle bir ayine katıldı.

2016- İsrail yönetimi yaklaşık 3 aydır hapishanede tuttuğu 12 yaşındaki Dima el-Vavi isimli Filistinli kız çocuğunu serbest bıraktı.

2016- TEB BNP Baribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde milli raket Çağla Büyükakçay, Karadağlı tenisçi Danka Kovinic'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. Büyükakçay 82. sıraya yükseldiği dünya sıralamasında "ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi" unvanını aldı.

2017- 57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" olarak tarihe geçti.

2017- Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018- Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 30 saat 20 dakikayla kırdı.

2019- ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, Kızıl Gezegen'de ilk yer sarsıntısını kaydetti.

25 Nisan

1719- Daniel Defoe'nin yazdığı Robinson Crusoe yayımlandı.

1874- Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.

1859- Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 101 mil uzunluğundaki Süveyş kanalının kazılmasına, Mısır'ın Akdeniz'deki kıyı kenti Port Said'de başlandı.

1915- Arıburnu Zaferi kazanıldı.

1918- Kars ve Ardahan düşman işgalinden kurtuldu.

1920- TBMM adına Başkan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Milleti birlik ve beraberliğe çağıran ve düşman yalanlarına inanılmamasını isteyen" genelgesi yayımlandı.

1925- Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

1926- İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.

1929- "Zabitler ve askeri memurların 25 yaşını ikmal etmeden evlenmemelerine" ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.

1932- Başbakan İsmet İnönü, Sovyetler Birliği'ne resmi ziyarette bulundu.

1939- Alman uçak şirketi Lufthansa ile İstanbul-Berlin hattında seferlerin başlaması için sözleşme imzalandı.

1941- Atatürk'ün yaveri, Bilecik Milletvekili Salih Bozok öldü.

1945- 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak "Birleşmiş Milletleri" kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi. Türkiye, 46 ülkenin katıldığı BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı'na Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığında bir heyet gönderdi.

1946- İstanbul-Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.

1952- Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

1953- Cambridge'den iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan "Deoksiribonükleik Asit" (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldu.

1957- Fethiye'de 7,1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi öldü.

1962- Anayasa Mahkemesi kuruldu.

1974- Portekiz'de "Karanfil Devrimi": General Antonio Spinola'nın yönettiği askerler, Salazar'ın faşist diktatörlüğünü devirdi.

1990- ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı, yer çevresinde alçak bir yörüngeye oturtmayı başardı.

1995- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine giren 35 bin askerinden 20 bininin geri çekildiği bildirildi.

2000- TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin genel başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak, TBMM'ye sundu.

2001- Merkez Bankasına özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

2009- Dünya Sağlık Örgütü "domuz gribi" salgınının daha da yayılabileceği uyarısı yaptı. Meksika ve ABD'de ölenlerin sayısı 77'ye ulaştı.

2012- Hollanda'da, THY uçağının, 25 Şubat 2009'da İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Haarlem Savcılığı, kimsenin suç işlemediğine karar verdi.

2015 - Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

2016- Mısır'da Sina yarımadasının kurtuluş günü münasebetiyle 859 mahkum için af kararı çıkarıldı.

2016- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, kaleme aldığı bir yazı dizisinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile bazı iş adamlarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 28 bin 650 lira adli para cezasına çarptırıldı.

2016- Koza İpek Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek tutuklandı.

2017- Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

2017- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti.

26 Nisan

1936- İlk Türk romancılarından Samipaşazade Sezai 76 yaşında İstanbul'da öldü.

1937- Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.

1961- Yüksek Seçim Kurulu oluştu.

1986- Rusya'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama oldu. 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye de etkilendi.

1994- Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

2005- BM, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in BM Kalkınma Programı başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı.

2006- "Haydar Haydar", "El Vurup Yaremi İncitme Tabip" gibi türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, 71 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2011- Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Güven Sazak, 76 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2012- Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki bir soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.

2013- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir akıl hastanesinde çıkan yangında çoğu hasta 38 kişi hayatını kaybetti. Binadan yalnızca 3 kişi kaçmayı başardı.

2013 -Türkiye'nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu "TÜRKSAT-3USAT" Çin'den fırlatıldı.

2015- KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda oyların yüzde 60,17'sini alan bağımsız aday Mustafa Akıncı kazandı. Derviş Eroğlu'nun oyları yüzde 39,83'te kaldı.

2016- Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da, Moskova yönetiminin görevlendirdiği mahkeme, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasakladı.

2017- Ardahan'da inşaat alanında yapılan kazı sırasında bulunan özel oda şeklinde düzenlenmiş mezarda Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen subayın, büyük bölümü çürümemiş cesedine ulaşıldı.

2017- Fransa, istihbarat servislerinin elde ettiği delillere dayanarak Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki saldırıda sarin sinir gazı kullandığını açıkladı.

2018- Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan Tenasüp Onad Öncel, Ankara'da 84 yaşında vefat etti.