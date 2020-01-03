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Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Çorumlu Ayhan Çam'ın dayısı Salim Demir'in de 2002 yılında şehit düştüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24),Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Piyade Er Ayhan Çam’ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam’ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami'ye götürüldü.

DAYISI DA 2002'DE ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Piyade Er Ayhan Çam'ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak'ın Seslice ilçesi Kupik mevkiinde operasyona giderken terör örgütü PKK tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ'

AA'nın haberine göre, Şehit Piyade Er Ayhan Çam'ın cenaze törenine, şehidin annesi Nuran, babası Bekir Çam ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Çorum Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partilerin il başkanları, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Şehit Çam'ın cenazesi, Eski Çeltek köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yaklaşık iki yıldır görev yapan piyade er Ayhan Çam, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olmuştu.