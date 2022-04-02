Haftanın MVP'si Shane Larkin

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Larkin, bu sezon 3'üncü, kariyerinde ise 14. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Larkin, Anadolu Efes'in sahasında 87-77 kazandığı ALBA Berlin maçında 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmayla oynadı.