Haftanın MVP'si Shane Larkin

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 16. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan skorer basketbolcu Larkin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya karşı deplasmanda 92-78 kazandığı maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Larkin, kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü.